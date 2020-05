Três jovens de Viana do Castelo resgatados do rio Lima em hipotermia

Três jovens de Viana do Castelo, com idades entre os 17 e os 19 anos, foram resgatados hoje do rio Lima em hipotermia e conduzidos ao hospital, tendo sido notificados pelo incumprimento da interdição das praias fluviais e marítimas.

Contactado pela agência Lusa, o agente Marcelino Costa, da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo, explicou que "os jovens, da freguesia de Darque, na margem esquerda do rio Lima, estavam a tomar banho quando sentiram dificuldade no regresso a terra".

Um dos jovens "ainda conseguiu nadar até ao areal, junto à capela de São Lourenço e, os outros dois, agarraram-se à base de um dos pilares da ponte Eiffel, tendo sido resgatados por um barco de recreio".

O responsável adiantou que os "três jovens foram conduzidos ao hospital devido ao estado de hipotermia em que se encontravam".

Questionado pela Lusa, o agente Marcelino Costa adiantou que os jovens estavam a praticar uma atividade que não é permitida ao abrigo do estado de calamidade decretado pelo Governo, na sequência da pandemia de covid-19 e que "vão ser notificados do incumprimento daquela norma".

O agente Marcelino Costa explicou que "só serão alvo de processo se reincidirem na sua prática".

Na terça-feira, a Câmara de Viana do Castelo renovou a interdição do acesso às praias fluviais e marítimas do concelho.

O alerta foi dado cerca das 17:15.

Ao local compareceram um total de 13 operacionais, e cinco viaturas, dos Bombeiros Sapadores, Cruz Vermelha e PSP.

Para o local a PM mobilizou dois agentes, uma viatura de todo o terreno e uma lancha semirrígida que acabaria por não ser utilizada.

Portugal contabiliza 1.135 mortos associados à covid-19 em 27.581 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais nove mortos (+0,8%) e mais 175 casos de infeção (+0,6%).

Das pessoas infetadas, 797 estão hospitalizadas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 2.499 para 2.549.

Portugal entrou dia 03 de maio em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.