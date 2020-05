Alberto Infante

O jornal espanhol El País publicou um artigo este domingo onde questiona o governo espanhol sobre os motivos que explicam a diferença nos números de covid-19 em Portugal e em Espanha.Num artigo intitulado "Portugal: na mesma península e com cinco vezes menos mortes por habitantes do que Espanha", o jornalista questiona-se o que explica esta diferença sendo que não foi imposta em qualquer momento a quarentena obrigatória à população em geral. O jornal cita depois especialistas que apontam "fatores como o menor trânsito de viajantes (especialmente vindos de Itália)", mas acima de tudo, o facto de os "portugueses terem atuado antes".O El País lembra que Portugal "teve tempo de ver o que se passava em outros países, e com uma centena de casos positivos e sem mortes, declararam estado de emergência", já a Espanha só tomou estas decisões "quando já registava 4.209 positivos e 120 falecidos".O jornal cita a epidemiologista Rita Sá Machado, para quem foi fundamental "a antecipação e aplicação precoce de medidas de saúde pública, como o fecho de escolas", anunciado a 12 de março.Já o especialista em saúde públicadisse ao jornal espanhol que "Portugal teve a sorte de ver o que se passava em Espanha e Itália e o acerto em tomar medidas quando a epidemia estava a começar".E adianta algumas caraterísticas que fizeram a diferenção na comparação com Espanha: não ter um sistema de autonomias regionais, "que complica a tomada de decisões", ter havido a mesma mensagem desde o início tanto do Governo como da oposição, e "talvez por isto" a população estava muito consciente.António Pires de Lima, ministro de Economia de Passos Coelho, elogiou a rapidez com que o Governo português atuou. "Vimos a situação caótica de Itália e quando detetámos o primeiro caso, o Governo tomou medidas rápidas, teve a consciência de que era necessário antecipar certas etapas", acrescentou o social-democrata.Mas o El País lembra que o combate em Portugal não foi perfeito e que o país é o 9º com mais mortes na União Europeia e o sexto com mais contágios.