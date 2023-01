Dados constam do portal BASE e referem-se aos anos entre 2008 e 2022. Nos últimos dois anos tem caído a predominância deste tipo de contratos feitos pelo tribunal.

As mais lidas

Três em cada quatro compras do Tribunal de Contas são por ajuste direto

O Tribunal de Contas (TdC) recorreu a ajustes diretos em 74% das compras que fez entre 2008 e 2022. Segundo os dados do portal BASE consultados pelo JN, desde que lei foi alterada em 2017, o tribunal passou a usar mais os concursos abertos à concorrência.







Sérgio Lemos/SÁBADO

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Ao mesmo tempo que o TdC fiscaliza e sensibiliza os gestores públicos a recorreram mais aos procedimentos abertos à concorrência, verifica-se que três em cada quatro contratos de aquisição de bens e serviços deste tribunal foram feitos por ajuste direto.O JN nota, no entanto, uma mudança na postura da entidade fiscalizadora dos contratos públicos. No período anterior ao mandato de José Tavares - presidente do TdC desde 7 de outubro de 2020 -, foram realizados 381 contratos, dos quais 302 (79%) sem concurso. Desde outubro de 2020, dos 73 contratos realizados, 34 foram sem concorrência (47%).