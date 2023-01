Secretário de Estado das Comunidades suspeito de corrupção

As mais lidas

O secretário de Estado das Comunidades, Paulo Cafôfo, está ser investigado pelo Ministério Público (MP), enquanto ex-presidente da Câmara do Funchal, avança o Correio da Manhã. A investigação envolve suspeitas de eventual crime de corrupção, tráfico de influências, participação económica em negócio e abuso de poder.







ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Estão a ser passados a pente fino contratos públicos celebrados entre os municípios do Funchal, Machico, Porto Moniz e Ponta do Sol.Leia mais no Correio da Manhã