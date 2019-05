"Foram detidos fora do flagrante delito um homem e uma mulher, com 38 anos e 32 anos respetivamente. No cumprimento do mandado de busca domiciliária, foi ainda detido um homem, com 50 anos", refere a PSP em comunicado.Durante a operação, foram apreendidas 872,65 doses de cocaína, 894 gramas de produto de corte, uma balança de precisão, oito telemóveis, 167 euros em dinheiro e um automóvel.Os detidos vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial.