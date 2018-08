Os trabalhadores dos hipermercados, supermercados e outros estabelecimentos da grande distribuição vão fazer greve em 12 de Setembro, segundo informação da CGTP, com base nas informações do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP).

Na informação publicada esta segunda-feira, os trabalhadores vão paralisar durante todo o dia de 12 de Setembro para reivindicar a "revisão do contrato colectivo de trabalho sem redução do valor pago pelo trabalho suplementar".

Na lista de reivindicações está ainda o "aumento dos salários de todos os trabalhadores e o fim da tabela B e a equiparação da carreira profissional dos operadores de armazém à carreira dos operadores de loja/supermercado".