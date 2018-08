A PSP concluiu uma operação num festival de música electrónica na Tapada da Ajuda, em Lisboa, no domingo, dia 12 de Agosto, com a detenção de 24 indivíduos. O motivo de todas as detenções foi a suspeita de tráfico de estupefacientes.

A PSP confirmou num comunicado que prendeu 24 pessoas, homens e mulheres e com idades compreendidas entre os 19 e os 59 anos. Foram apreendidas 490 doses individuais de estupefacientes de diferentes tipos: 23 doses de cocaína, 208 de ecstasy, 195 de haxixe, 55 de metanfetaminas e enfetaminas e nove de liamba.