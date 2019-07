O homem que foi baleado está ferido com gravidade e encontra-se no hospital de São João, no Porto. O segundo homem ficou com ferimentos ligeiros e encontra-se na mesma unidade hospitalar.



com uma denúncia feita na segunda-feira junto da GNR, a reportar ameaças.O homem terá disparado contra outro homem que se defendeu com "um objeto" contundente.



Segundo o Correio da Manhã, o crime aconteceu por motivos passionais e terá envolvido seis pessoas. Um dos homens não terá ultrapassado a separação com a mulher que tinha iniciado uma relação com outro homem.



A rixa envolveu ainda três pessoas que, segundo a GNR, apareceram em apoio ao autor da denúncia e esfaquearam o acusado, causando-lhe também ferimentos na cara.



A Polícia Judiciária está encarregue do caso.



Em atualização

Um homem baleado com três tiros na perna e no braço e um ferido leve com perfuração de arma branca e ferimentos faciais é o resultado de uma rixa em Gondomar.Ao que o Correio da Manhã apurou, um grupo de trabalhadores que estava a trabalhar no jardim, na rua das Escolas Primárias, foi surpreendido por outro. Segundo fonte da GNR à Lusa, o tiroteio começou junto à Escola Básica do 1.º Ciclo de Alvarinha.