Médicos e enfermeiros detidos devido a esquema de receitas falsas A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira mais de uma dezena de médicos e farmacêuticos numa operação que está a decorrer em todo o país que visa o combate ao receituário ilegal no Serviço Nacional de Saúde. O esquema terá lesado o Serviço Nacional de Saúde em "cerca de um milhão de euros".

Médico e farmacêutica acusados de burla e falsificação de receitas médicas O Ministério Público (MP) acusou um médico e uma farmacêutica por crimes de burla qualificada e falsificação de documentos, os quais através de um esquema de receitas forjadas terão lesado o Estado em mais de 74 mil euros.

Estas duas salas marcam o início e o fim de um trabalho invisível para a maioria dos portugueses, mas que é a linha da frente no combate à fraude no Serviço Nacional de Saúde: o Centro de Controlo e Monitorização. O CCM, como é chamado no Ministério da Saúde, serve em primeiro lugar para conferir a despesa que as farmácias e outros prestadores apresentam todos os meses ao Estado que comparticipa os medicamentos - um pouco como quando o leitor confere a factura depois de um jantar com 20 pessoas para ver se está bem explicada e não tem despesa a mais. Mas o Centro também é "a principal fonte de denúncias nos crimes de burla ao Serviço Nacional de Saúde, vulgarmente descritos como 'Fraudes ao SNS'", explica Carla Costa, inspectora da Polícia Judiciária (PJ) destacada para a unidade de combate à fraude no Ministério da Saúde. Este é o local onde são caçados indícios e provas de fraude que informam a maior parte das operações policiais nesta área.Só este mês já foram detidos seis farmacêuticos em duas operações diferentes no Norte, todos "fortemente indiciados" por vendas fictícias de medicamentos. Da "sala" onde a informática faz a sua magia - uma parte do CCM chamada Unidade de Exploração de Informação - já saíram este ano mais de 30 relatórios para a PJ e Inspecção-Geral das Actividades em Saúde, o que sugere mais operações em curso. Nos primeiros 10 meses do ano, o CCM investigou 107 médicos e 54 farmácias e centros de exames. Desde 2012, foram 432 médicos e mais de 122 prestadores - juntos representavam 1.098 milhões de euros em gastos para o Estado, passados a pente fino pelas autoridades para identificar quantos têm origem ilícita. "Remédio Santo", "Prescrição de Risco" ou "Consulta Vicentina" são nomes de operações policiais que resultaram deste trabalho - em contraste com a invisibilidade da rotina fabril do CCM, num edifício discreto na zona industrial da Maia.A melhor maneira de descrever o centro é a que Isaura Vieira usou em conversa com a SÁBADO, antes da visita: "Parece uma fábrica." Isaura é a técnica do Ministério da Saúde que controla a gestão do CCM, subcontratada por concurso público a um operador privado: a MEO, da Portugal Telecom. Como numa fábrica, aqui há rotinas implacáveis: até ao dia 10 de todos os meses chegam os milhões de documentos, por via digital ou em papel, pela doca onde param os camiões (só a Associação Nacional de Farmácias envia dois camiões TIR a cada 30 dias); no dia 11, o valor de despesa total desses documentos tem de estar somado e enviado ao Ministério da Saúde; esses valores são rectificados até ao dia 30. Depois, o Ministério tem 10 dias para pagar as comparticipações às farmácias (adiantadas em nome do Estado ao leitor quando avia uma receita) e centros de exames. Quando tudo está feito, três camiões TIR levam as receitas desse mês para um arquivo permanente, no Carregado.Este ciclo significa que o número de pessoas a trabalhar no Centro muda ao longo do mês. Quando chegam os documentos podem estar até 25 trabalhadores na doca para desfazer paletes, abrir caixas e somar os valores que vêm na folha de capa que tem de acompanhar cada lote de 30 receitas. A SÁBADO visitou o Centro no dia 16 e, nessa altura, a acção já estava na fase seguinte: a sala onde se conferem, à mão, as receitas em papel e a sala contígua, onde 11 scanners digitalizam as receitas já vistas. Os turnos são de nove horas e o trabalho arranca às 8h00, com pausas de meia hora a meio da manhã e da tarde. A cada 60 minutos, os funcionários param cinco, embora em momentos de pico as pausas possam ser menos frequentes - as horas de trabalho já motivaram queixas à Autoridade para as Condições do Trabalho, que o actual operador privado diz não serem da sua era.Chegados a esta fase, de arrumação e validação geral, entra a detecção informática de erros e a conferência de valores. Analisa-se se o farmacêutico mudou o medicamento prescrito e se podia fazê-lo, vê-se com mais atenção as ilegíveis receitas escritas à mão (uma minoria, só 4 por cento) ou confirma-se se o número da receita tem 19 algarismos. Às vezes, o mesmo número de receita aparece várias vezes - de um destes casos saiu há meses um relatório para a PJ, que dois meses depois apanharia o suspeito em flagrante numa farmácia lisboeta (comprava 25 mil euros por mês de medicamentos comparticipados para depois os revender).Quando há erros, a regra é simples: o Estado não paga e as receitas são retiradas do arquivo e devolvidas às farmácias. De 2010 até Agosto deste ano, foram detectados 180 milhões de euros em erros - a taxa de erro é de 0,3% (18 a 21 mil receitas por mês). Este controlo é o que explica que as farmácias recusem mais vezes aviar algumas receitas apresentadas pelos doentes, como as rasuradas. A mistura de repressão e de pedagogia tem reduzido as falhas. Em áreas cujo escrutínio do CCM começou há pouco tempo, como o oxigénio gratuito em casa, a taxa de erro é ainda de 7%.Durante o trabalho de conferência, os técnicos analisam amostras aleatórias de receitas, mas os indícios da fraude não costumam vir daí. "Normalmente nos casos de fraude está tudo bem", conta Isaura Vieira. A análise tem de ser mais fina - e é aí que entra a Unidade de Exploração e Informação de Dados, que nas instalações da PT, em Lisboa, trabalha em cima da informação compilada na Maia. Tipicamente, os medicamentos mais apetecíveis para as fraudes são aqueles com preço alto e grande comparticipação do Estado - se o burlão falsificar vendas de um medicamento de 100 euros comparticipado a 90%, recebe 90 euros indevidos do Estado. No top dos 20 mais usados em fraudes estão quase exclusivamente medicamentos de marca, incluindo seis antipsicóticos, um antidepressivo, drogas para a osteoporose, a epilepsia e a doença de Parkinson. Também há medicamentos muito baratos, como as insulinas comparticipadas a 100% - aqui quem burla só recebe a comparticipação, tanto maior quanto mais finge vender. Parte da fraude está a mudar dos medicamentos mais caros para outros, com comparticipação menor, mas prescritos em maior quantidade, explica Carla Costa. E, aí, há que investigar aspectos como a dosagem para cada doente.Os resultados no combate à fraude foram elogiados este ano pelo ministro Adalberto Campos Fernandes, que elegeu a área como prioritária e em Fevereiro calculou em 800 milhões de euros por ano o dinheiro gasto em Saúde com fraude e desperdício (10% do gasto total). Os resultados do CCM sugerem que há margem para apanhar mais casos. E há, ainda, um mundo sem este nível de escrutínio: os hospitais públicos.