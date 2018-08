O terminal rodoviário de Sete Rios vai receber obras até ao final de 2018. De acordo com declarações ao jornal Público de Martinho Santos Costa, o gerente da Rede Expressos, "a empresa entendeu que era urgente realizar obras para preparar o terminal para os próximos anos". Ao todo são mais de um milhão de euros de investimento, sem afectar o funcionamento normal dos autocarros e da estação.

Entre as mudanças estará o alargamento das zonas de espera dos passageiros, que passarão a estar climatizadas e segregadas das zonas de partida dos veículos. Também o piso do terminal será renovado, com a introdução de painéis de indicação sonoros e visuais e alterações na bilheteira.

Como referiu Martinho Costa ao jornal diário, o plano de obras também espera "criar um sistema de circulação e de ventilação do ar para reduzir fumos e temperatura dentro do terminal". O projecto está em fase de consulta e a Rede Expressos espera ter, no início de Setembro, propostas para a realização das obras.

Ao jornal, a empresa admite que o aumento de autocarros e número de passageiros que chegam e partem de Sete Rios todos os dias causam problemas. De acordo com o director geral da Rede Nacional de Expressos (RNE), Carlos Oliveira, estes incidentes ""foram dificultando a movimentação de um terminal que só era suposto aguentar quatro anos".

A empresa nasceu como uma agregação de várias empresas de redes nacionais de autocarros - Rodoviária Entre Douro e Minho, Rodoviária da Beira Litoral, Rodoviária da Beira Interior, Rodoviária do Tejo, Rodoviário do Alentejo, Empresa de Viação do Algarve –EVA- e a Barraqueiro Transportes. Isto significa que a RNE não é detentora de autocarros próprios mas vai subcontratando fornecedores e sócios e utilizando os seus recursos humanos e viaturas.

A mudança para as instalações utilizadas em Sete Rios ocorreu em 2004, quando o terreno propriedade do Metropolitano de Lisboa foi cedido pela Câmara Municipal à Rede Expressos para o terminal. O terminal era provisório e representou um investimento de três milhões de euros para adaptação do espaço.

De referir que, na passada semana, o Metropolitano transmitiu a sua intenção de vender algum do património imobiliário de maneira a financiar a expansão da rede urbana. Entre os terrenos está o de Sete Rios, ocupado pelo terminal da Rede Expressos.

Quanto a esta situação, o Metropolitano afirma ao Público que "não é possível avançar mais detalhes". Já a Câmara Municipal de Lisboa garante que a venda dos terrenos não vai ter qualquer implicação na presença da Rede Expressos no local, que se irá manter, resultante do acordo de cedência assinado entre o Metro e a CML, à altura do mandato de Santana Lopes".

Carlos Oliveira garante ainda que "independentemente das alterações que possam vir a acontecer no terreno, a RNE entendeu que era urgente realizar obras no terminal porque essas alterações podem demorar muito tempo, enquanto as obras do terminal têm de ser feitas ainda este ano".