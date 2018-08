O ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes assumiu esta segunda-feira que o objectivo eleitoral do Aliança, partido que quer constituir, é "lutar para ganhar" ao líder do PS, António Costa, garantindo que não virou "anti PSD".Uma semana depois de ter começado a recolha de assinaturas para a constituição do partido Aliança, Pedro Santana Lopes deu uma entrevista à SIC na qual assegurou que na fundação deste partido "não quis fazer nenhuma cisão" no PSD, mas sim que tomou "uma decisão"."Cá em Portugal, quem está na oposição, tem um temor reverencial com o doutor António Costa e o que se discute hoje em dia só é a que distância é que os outros partidos ficam do doutor António Costa. Eu não vim para isso nem vim para obter um dígito. Eu vim para ganhar, para lutar para ganhar ao doutor António Costa e para a Aliança ganhar ao PS", assumiu.Para o antigo primeiro-ministro, "se os outros não querem ganhar, é lá com eles"."É o único ponto em que eu faço minhas as palavras do doutor António Costa deste fim de semana: Ninguém pode estranhar que eu queira ter e a Aliança queira ter tantos votos quanto possível", respondeu, quando questionado sobre o que o comentador Pedro Santana Lopes diria dos seus objectivos eleitorais.