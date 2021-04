Teixeira dos Santos diz que Sócrates não nomeou Vara para a CGD e Rosa acredita

O Ministério Público acusa Sócrates de ter pressionado a Caixa Geral de Depósitos, através de Armando Vara, a aprovar créditos para o empreendimento de Vale do Lobo. Ivo Rosa, na decisão instrutória deixou cair a acusação por prescrição e acusa ainda o MP de não ter provas que sustentem a acusação e toma como principais argumentos, as declarações de governantes socráticos.



Ivo Rosa ANTÓNIO COTRIM/POOL/LUSA

José Sócrates foi ilibado dos três crimes de corrupção pelo juiz Ivo Rosa na fase de Instrução Criminal do processo Marquês. Entre eles estava o que diz respeito ao empreendimento de Vale do Lobo, onde o ex-primeiro-ministro era suspeito de ter recebido um milhão de euros para influenciar uma decisão positiva quanto a um empréstimo por parte da CGD. Sócrates, Armando Vara, Horta e Costa, Bárbara Vara e Gaspar Ferreira viram serem levantadas todas as acusações por por suposto envolvimento no financiamento do projeto imobiliário em Vale do Lobo por prescrição.

No entender do juiz de Instrução, o crime de que os arguidos eram suspeitos já tinha prescrito aquando da dedução da acusação, o que levou ao arquivamento dos autos. Mas mesmo assim, apreciou as acusações feitas pelos procuradores encarregues do caso e decretou que no seu entender, não há provas para confirmar as suspeitas.

No entender do MP, Sócrates influenciou o empréstimo que a Caixa fez para aquisição do empreendimento de Vale do Lobo, aproveitando a sua proximidade ao socialista Armando Vara para tomar conhecimento sobre as decisões da CGD sobre concessões de crédito. Terá sido mesmo a partir da sugestão do primeiro-ministro que Vara foi nomeado para a administração do banco público. Mas estas suspeitas do MP são destruídas por Ivo Rosa que diz que "especulação" e "intenção" não são aceitáveis para uma condenação.

Rosa decretou que "não é verdade é que nalgum momento tenham tido qualquer cumplicidade imprópria ou criminosa como o texto sugere". O juiz refere que "principal indício apresentado pela acusação para esta afirmação refere-se ao facto do administrador Armando Vara ter sido nomeado" para a administração por Sócrates. Mas as testemunhas ouvidas pelo juiz de instrução negam que Sócrates tenha sugerido esta nomeação. E Ivo Rosa aceita a palavra dos que ouviu.

Na decisão, o juiz refere que "o principal indício apresentado pela acusação para" dizer que houve uma conduta imprópria na nomeação de Vara foi que o mesmo foi nomeado pelo então primeiro-ministro, José Sócrates, que queria "controlar a CGD". Ora, no entender de Rosa, essa crença não corresponde aos factos, até porque eles mesmos são desmentidos por Sócrates e Vara, mas também de outro governante da altura.

Escreve Rosa: "No entanto, o principal indício apresentado pela acusação para esta afirmação refere-se ao facto do administrador Armando Vara ter sido nomeado por iniciativa de José Sócrates, o que foi desmentido por este ultimo, por Armando Vara e – mais importante – pelo próprio Ministro das Finanças da altura, Teixeira dos Santos, que assumiu que a iniciativa da nomeação foi exclusivamente sua". Ou seja, como Teixeira dos Santos, Vara e Sócrates dizem que o antigo primeiro-ministro não tentou influenciar a nomeação de Vara, esta não aconteceu.

Durante o debate instrutório, Sócrates também afirmou que ""jamais recebeu (...) quantia alguma" do Grupo Vale de Lobo, Armando Vara, Diogo Gaspar Ferreira ou Rui Horta e Costa " como peita ou pagamento pela prática de qualquer acto ou omissão".

"Assim sendo, face à total ausência de prova conclui-se que o arguido José Sócrates não teve qualquer intervenção, junto de quem quer que fosse, para que o financiamento concedido pela CGD ao empreendimento Vale de Lobo fosse concedido nos termos em que foi. Mostra-se indiciado, também, que o arguido José Sócrates não teve conhecimento dessa operação", escreve nas suas conclusões o juiz.

Mas Rosa vai ainda mais longe e afirma que a acusação não foi lógica nos seus raciocínios. "Com efeito, o Ministério Público dá como assente, embora sem ter apresentado uma análise crítica da prova quanto a isso, que existiu um acordo entre os arguidos Armando Vara e José Sócrates com vista à nomeação daquele para a CGD e a partir desse alegado acordo presume a existência de um outro acordo entre os mesmos arguidos, sobre a repartição de ganhos que viessem a ser alcançados por via do exercício de funções do arguido Armando Vara na CGD", mas refere que esta conclusão apresentada pelo Ministério Público, para "além de não estar sustentada em elementos de prova, não se mostra compatível com as regras da lógica e da experiência comum".



E justifica: "Não se consegue compreender que logo em Agosto de 2005, antes da nomeação do arguido Armando Vara para a CGD, os arguidos Armando Vara e José Sócrates já tivessem previsto o recebimento de contrapartidas pela actuação do arguido Armando Vara enquanto futuro administrador da CGD. Há que dizer que nesta data, agosto de 2005, o financiamento de Vale de Lobo nem era falado, o processo só se inicia em junho de 2006 e nesta data, antes de agosto de 2005, não era conhecido qual o pelouro que o arguido Armando Vara iria assumir na CGD e nem isso estava na esfera de decisão do arguido José Sócrates enquanto primeiro-ministro".



Depois da decisão, apenas serão julgado

Carlos Santos Silva (empresário) - 3 crimes de branqueamento de capitais; 3 crimes de falsificação de documentos



José Sócrates (ex-primeiro-ministro) - 3 crimes de branqueamento de capitais; 3 crimes de falsificação de documentos



Ricardo Salgado (ex-presidente do Banco Espírito Santo) - 3 crimes de abuso de confiança



Armando Vara (ex-ministro) - 1 crime de branqueamento de capitais



João Perna (ex-motorista de José Sócrates) - 1 crime de detenção de arma proibida