Jantar em casa de Ricardo Salgado não é indício de nada

"Da análise feita a fls. 17, do Apenso CL, 7.º Volume, correio electrónico trocado entre as secretárias do Conselho de Administração do BES e da Comissão Executiva da PT, indicia-se que no dia 21 de julho de 2006, teve lugar um jantar na casa do arguido Ricardo Salgado, no qual estiveram presentes os arguidos Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, bem como Luís Pacheco de Melo, Carlos Slim, Martim Werner e Eduardo Centola."



O contexto é a OPA da Sonae à PT e a guerra da empresa para lhe resistir, alegadamente sob o comando de Ricardo Salgado, uma vez que o BES era acionista de referência da PT e a OPA não servia, de todo, os seus interesses.



A dada altura da decisão de instrução, é referida num ata a relação de amizade entre Salgado e o mexicano Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo e acionista da PT através da Telmex.



"Quanto ao conteúdo dos assuntos abordados nesse jantar, nomeadamente, em que Carlos Slim terá acordado em alinhar com os interesses do BES na estratégia de rejeição da OPA da Sonae, nada se indicia uma vez que nenhum dos presentes confirmou essa afirmação e nenhuma prova foi produzida nesse sentido", escreve Ivo Rosa.



O juiz considera abusivo que tenha havido uma concertação de posições só porque alguns das depois Carlos Slim reforçou a sua posição acionista na PT. "Ainda que as pessoas tenham jantado juntas e que o Carlos Slim /TELMEX, tenha adquirido, no dia 10 de Agosto de 2006, ações da PT que lhe conferiu direitos de voto na PT de 3.406%, não nos permite inferir que essa aquisição ficou a dever-se apenas a satisfazer interesses do BES e dos arguidos Zeinal Bava e Henrique Granadeiro."



O interesse de Slim não era apenas, alegadamente, favor qualquer tipo de favor a um amigo. "Quanto a Carlos Slim cumpre referir que o Telmex tinha uma participação no Brasil através da Claro sendo, por esse motivo, concorrente da Vivo, o que indicia o interesse da Telmex em participar na operação por forma a evitar a concentração da Telefónica no mercado brasileiro", lê-se.