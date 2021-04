"Se é mais claro ou mais escuro, perguntam logo quem será o pai": as histórias de mulheres negras no parto

O que acontece quando a mulher no bloco que partos é negra, em Portugal? A violência obstétrica vem cada vez mais a público, embora não existam dados oficiais ou estudos no País. Pode assumir a forma de tentativas de calar a mulher durante o trabalho de parto, obrigá-la a estar deitada, ou adoptar, sem consentimento, procedimentos médicos desaconselhados pela Organização Mundial de Saúde, que são repetidos de forma rotineira.

O coletivo SaMaNe — Saúde das Mães Negras nasceu para investigar o racismo obstétrico: a conjugação de violência obstétrica e o racismo. O grupo compõe-se de cinco mulheres, negras e brancas: Carolina Coimbra, socióloga, doula e ativista da Associação Portuguesa pelos Direitos das Mulheres na Gravides e no Parto (APDMGP); Rita Correia, estudante de enfermagem e doula; Isis Calado, estudante de medicina; Karla Costa, estudante de doutoramento em saúde pública; Laura Brito, antropóloga e estudante de doutoramento em pós-colonialismos e cidadania global.

Para já, lançaram um questionário que mulheres negras com experiência de gravidez e parto podem preencher e no futuro — quando a pandemia o permitir — querem organizar rodas de conversa entre mulheres, ações de sensibilização e chegar aos bairros ou às associações de moradores onde existem mais mulheres negras. Falámos com Laura Brito, uma das fundadoras do grupo que nos contou alguns casos de racismo obstétrico.