Novo CEO da TAP foi afastado da companhia pelo Governo de Passos Coelho em 2014

Luís Rodrigues regressa à empresa de onde saiu a mal no fim de 2014, quando era administrador financeiro há apenas oito meses e foi empurrado para fora pelo governo PSD/CDS. O gestor diz à SÁBADO que não recebeu indemnização pela saída. Conheça o percurso e o perfil do futuro presidente da TAP.

Quando em 2006 a Meo contratou os Gato Fedorento para serem a imagem da operadora de telecomunicações, o negócio fez correr muita tinta sobre os valores envolvidos. Algumas notícias garantiam que o grupo de humoristas encabeçado por Ricardo Araújo Pereira recebera dois milhões de euros. “O contrato com a PT era irrecusável. Estão a pagar a universidade das minhas filhas e elas ainda estão na primária”, gracejou, anos mais tarde, Ricardo Araújo Pereira. “A contratação era um risco na altura, mas foi um sucesso”, conta um ex-responsável da PT dessa altura. O negócio tinha a mão de um gestor muito reservado, que na altura dirigia o marketing da Meo – Luís Rodrigues, agora com 58 anos e prestes a assumir uma empreitada com bastante mais risco: a liderança executiva da TAP.