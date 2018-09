Coronel Luís Augusto Vieira foi detido no âmbito da Operação Húbris. Os militares são suspeitos de terem forjado o reaparecimento das armas de guerra.

O coronel Luís Augusto Vieira, director da Polícia Judiciária Militar (PJM) é um dos sete militares detidos esta manhã no âmbito da Operação Húbris, que atingiu suspeitos do reaparecimento das armas roubadas em Tancos.



Vieira foi designado director-geral da PJM a 27 de Janeiro de 2015. De acordo com o despacho de nomeação, nasceu em Moimenta da Beira, distrito de Viseu, no ano de 1953. Exerceu as funções de comandante de Companhia de Comandos entre os anos de 1981 e 1983, depois de ter completado o 70º curso do Regimento há 40 anos.



Seguiram-se vários cargos na área militar até tomar posse como subdirector-geral da Polícia Judiciária Militar a 2 de Julho de 2009 assumindo, dois anos depois, o lugar de líder da instituição. Tem ainda uma licenciatura em Direito.



A detenção em causa, realizada na sede da PJ Militar, no Restelo, e confirmada pela Procuradoria-Geral da República, acontece no âmbito de uma investigação ligada à do roubo das armas nos paióis de Tancos.



Além de Luís Augusto Vieira, foram detidos mais sete suspeitos. Entre os oito detidos, sete são militares da GNR e da PJ - um não. Todos são suspeitos dos "crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas", indica o comunicado da PGR.



A Polícia Judiciária Militar continuou a ser investigada pela Polícia Judiciária, mesmo depois de as armas terem reaparecido. Os militares são suspeitos de terem forjado o reaparecimento das armas de guerra, em cumplicidade com o autor do roubo. Existem dois inquéritos a correr sobre as armas de Tancos. O primeiro a ser aberto foi o do roubo propriamente dito, que tem os autores do furto identificados. Há poucos meses foi aberto um segundo inquérito, a correr no DCIAP, que visa a investigação da devolução das armas.



O furto do material de guerra aconteceu em Junho de 2017. As armas reapareceram em Outubro. Apesar desta última ocorrência, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo da PJ prosseguiu as diligências. Recorde-se que a relação entre a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária Militar nunca foi pacífica: em Julho de 2018, o Expresso noticiou que um dos inspectores da PJ foi "apanhado" a colocar um localizador no carro de um elemento da PJM. Até Marcelo teve que intervir, indicando no site da Presidência que "nenhuma questão envolvendo a conduta de entidades policiais encarregadas da investigação criminal (…) poderá prejudicar o conhecimento, pelos portugueses, dos resultados da investigação".