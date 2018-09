Nissan chama mais de 1.200 veículos à oficina por defeito

A representante da Nissan em Portugal está a recolher mais de 1.200 veículos produzidos entre 2004 e 2012 que arriscam problemas nos airbags.

A representante da Nissan em Portugal está a recolher mais de 1.200 veículos produzidos entre 2004 e 2012 que arriscam problemas nos airbags, informa a Direcção-Geral do Consumidor (DGC).



A campanha de recolha tem como alvo veículos de passageiros dos modelos Almera (N16), Navara (D22), Patrol (Y61), Terrano II (R20), Tino (V10) e X-Trail (T30), produzidos entre Janeiro de 2004 e Dezembro de 2012. Os 1.228 proprietários estão a ser contactados por carta registada.



"Em caso de acidente, o airbag do passageiro poderá insuflar-se com uma pressão extrema e causar a rotura do corpo do insuflador e consequentemente libertar fragmentos metálicos para o habitáculo", explica a DGC que aquele operador económico informou que a campanha de recolha está em curso desde Outubro do ano passado.



Está a decorrer, pelo mesmo motivo, uma outra campanha de recolha em Portugal de cerca de 40 veículos de passageiros da marca Mitsubishi, modelo i-MiEV.



Em 2015, num anúncio em Tóquio, a Nissan Motor informou ter decidido, à semelhança de outros fabricantes automóveis japoneses, deixar de usar os airbags da Takata, cujos defeitos têm obrigado à chamada à revisão de milhões de veículos em todo o mundo.



A decisão surgiu depois de a Administração Nacional para a Segurança Rodoviária dos Estados Unidos (NHTSA) aplicar uma multa de 70 milhões de dólares (65 milhões de euros) à Takat, acusada de negligência à informação de falhas no encapsulado metálico que aloja o airbag, que se pode abrir com demasiada força e projectar fragmentos contra os ocupantes.