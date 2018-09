O CDS-PP vai formalizar no Parlamento uma proposta de criação de uma comissão de inquérito ao caso de Tancos.

O CDS-PP vai formalizar no Parlamento uma proposta de criação de uma comissão de inquérito ao caso de Tancos.



O anúncio foi feito esta terça-feira por Nuno Magalhães, líder parlamentar dos centristas, após a Polícia Judiciária e o Ministério Público realizarem buscas que resultaram na detenção do director da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Augusto Correia, no âmbito de uma investigação paralela à do roubo das armas nos paióis de Tancos.



O centrista frisou que, do seu ponto de vista, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o chefe do Estado Maior do Exército, o general Rovisco Duarte, não têm condições para continuar.

As buscas feitas esta terça-feira foram feitas no âmbito de um inquérito autónomo aberto no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa para investigar o aparecimento do armamento militar num terreno na Chamusca.