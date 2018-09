A Polícia Judiciária e o Ministério Público realizaram hoje buscas e detiveram o director da Polícia Judiciária Militar (PJM), Luís Augusto Correia, no âmbito de uma investigação paralela à do roubo das armas nos paióis de Tancos. Trata-se de um inquérito autónomo aberto no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa para investigar o aparecimento do armamento militar num terreno na Chamusca. Foram também realizadas buscas na PJM e detidas oito pessoas, entre as quais vários oficiais da PJM, que estiveram ligados à investigação, decapitando, na prática, a actual direcção da PJM. À operação foi dado o nome de Húbris.



Recorde como o Governo e Marcelo Rebelo de Sousa comentaram o alegado roubo de Tancos ao longo dos meses. O furto deu-se em Junho de 2017 e as armas apareceram na Chamusca em Outubro do mesmo ano.



O ministro e a "alegada discrepância"

Um Julho último, na audição na comissão parlamentar de Defesa Nacional, o ministro da pasta, Azeredo Lopes, mostrou ser o último a saber de detalhes: "Obviamente não tive conhecimento dessa alegada discrepância." A discrepância em causa era a diferença entre o material furtado o que foi devolvido aos paióis de Tancos – e que fora noticiada dias antes pelo jornal Expresso. Faltariam recuperar munições de 9mm, granadas de gás lacrimogéneo, uma granada de mão ofensiva, e cargas lineares de corte.

Sem saber nada sobre o assunto, assim o afirmava o ministro, restava, esperar "calmamente que essa aclaração venha a verificar-se, ou seja, que se venha a saber e se sim, porque é que se se verifica uma alegada discrepância quanto àquilo que foi recuperado".

Dias depois, novamente questionado, nos Açores, sobre a possibilidade de haver armamento por recuperar, o ministro voltou remeteu para a Justiça – sugerindo estar mais preocupado com fugas de informação do que com munições: "Deixemos o que está em curso, que é a investigação criminal, seguir adiante e oxalá – é a minha esperança – não haja demasiadas violações do segredo de justiça."

Já em a 12 de Setembro, novamente no parlamento, Azeredo continuava com dúvidas sobre o material devolvido e mantinha em aberto a possibilidade de falha na gestão dos paióis: "Continuo sem ter a certeza sobre se falta material ou se é uma falha de inventário. Não digo nem que não, porque não tenho elementos para validar qualquer das teses. E aguardo tranquilamente que o Ministério Público diga de sua justiça.

E o também alegado roubo

Um ano antes, Azeredo deixara a mais polémica das suas declarações sobre Tancos numa entrevista ao Diário de Notícias, a 10 de Setembro. Referindo-se às falhas de segurança, inventário e gestão de informação, afirmou: "No limite, pode não ter havido furto nenhum. Como não temos prova visual nem testemunhal, nem confissão, por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado... e isto não pode acontecer." Cerca de um mês depois desta declaração, a 18 de Outubro, a PJM recuperava o material furtado, num barracão em Almeirim.

Ainda este mês, Azeredo Lopes continuou sob fogo por causa de Tancos. Na Universidade de Verão do PSD, Rui Rio disse que "em Portugal consegue-se roubar material militar da mesma forma que se consegue entrar num jardim para roubar umas galinhas".

O ministro acusou o toque, escrevendo no Facebook: "Em política, como noutras esferas da vida, não devia valer tudo." Acusou Rio de estar a fazer "chacota com as Forças Armadas".



Costa e os parabéns à PJM

Em Outubro de 2017, primeiro-ministro, António Costa, felicitou "o trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária Militar (PJM) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR) que permitiu recuperar" o material militar retirado de Tancos.

Já este ano, pressionado pela demora da resolução do caso, remete para a investigação: "Ouça, seguramente a investigação do Ministério Público deve ter revelado uma complexidade que nós desconhecemos para justificar tanta demora numa investigação de um caso de polícia", disse na entrevista ao Expresso a 11 de Agosto. Era aberto o reconhecimento de "tanta demora".



Mas, já este mês, considerou que seria "desrespeitador da autonomia própria do Ministério Público" tecer comentários sobre a velocidade ou falta dela da investigação a Tancos - comentários esses que tinha feito um mês antes.