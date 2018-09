A procuradora-geral da República deslocou-se esta terça-feira de manhã ao Ministério da Defesa para informar o ministro Azeredo Lopes da operação policial em curso, integrada na investigação ao furto e posterior recuperação das armas do paiol de Tancos.

A SÁBADO apurou que a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, esteve de manhã no Restelo, no Ministério da Defesa, momentos antes de os procuradores do DCIAP e elementos da Polícia Judiciária entrarem no prédio do Estado-maior do Exército para prenderem o coronel Luís Augusto Vieira, director-geral da Polícia Judiciária Militar.

A ordem de prisão foi dada por um major general, José Figueiredo Feliciano, que ocupa as funções de chefe de gabinete do chefe do Estado-maior do Exército, Rovisco Duarte.