de ter entrado nos computadores do Tribunal Central de Instrução Criminal , Rui Pinto começa por relembrar que foi "proibido, pela juiz de instrução, de receber a visita de jornalistas devido a um pretenso perigo de perturbação do inquérito".





Rui Pinto denunciou uma tentativa em curso de "branquear a falência moral das Instituições Judiciais", por parte de "certos elementos ligados à investigação" aos crimes de corrupção alegadamente divulgados pelo Football Leaks Numa publicação feita na rede social Twitter pelo hacker no mesmo dia em que adivulgou que o mesmo é suspeito O suspeito que se encontra em prisão preventiva afirma que, aproveitando-se desta decisão decretada pela juíza encarregue do caso, Ana Peres, "certos elementos ligados à investigação" se "têm dedicado a esvaziar o impacto das revelações do Football Leaks", ao tentarem classificar Rui Pinto como "um simples criminoso". Para o autor das revelações do Football Leaks, estes elementos têm contribuído para uma "campanha de intoxicação da opinião pública, construída com base em violações selectivas do Segredo de Justiça, misturadas com calúnica e difamação".E, de acordo com o hacker, aqueles que o tentam difamar têm apenas como objetivo "branquear a falência moral das Instituições Judiciais". Rui Pinto diz ainda que os órgãos judiciais estão a proteger "os mecanismos da grande corrupção e evasão fiscal (muito para além do Mundo do Futebol)", a perseguir os denunciates, "sabotar investigações internacionais" e escreve ainda que são arquivados "94% dos casos de corrupção", por influência destas pessoas que não chega a identificar.Rui Pinto termina o seu comunicado divulgado na rede social Twitter escrevendo:" Mas nem tudo são são más notícias. Ainda recentemente, e depois de anos de IMPUNIDADE e de protecção garantida por certos elementos da Polícia Judiciária e do Ministério Público, eis que Espanha entra em campo para investigar as FRAUDES milionárias da Doyen Sports. Como disse Eva Joly: "Mesmo que Portugal não investigue, essas informações serão investigadas por outros países". E Eu cá estarei; para continuar a denunciar".