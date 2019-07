Depois de duas semanas seguidas a subir, o preço do gasóleo deverá voltar a descer. Segundo os cálculos do Negócios, a descida deverá ser 0,5 cêntimos por litro. Já no caso da gasolina os preços deverão manter-se nos valores praticados esta semana.

Estas evoluções serão ditadas pelo desempenho dos derivados de petróleo (gasóleo e gasolina) no mercado internacional, bem como do euro, cujo preço médio face ao dólar desceu.



