O líder do partido Chega, André Ventura , considerou esta quarta-feira que "é tempo" de o Presidente da República explicar o que sabia sobre o furto de material militar em Tancos , e se Marcelo Rebelo de Sousa sabia "tem que se demitir"."Acho que é tempo de Marcelo Rebelo de Sousa vir explicar o que é que sabia e o que é que não sabia sobre Tancos, sob pena dos portugueses começarem a não acreditar em nenhuma instituição", afirmou André Ventura.O também cabeça de lista por Lisboa às eleições legislativas de 6 de outubro falava à margem da primeira ação de campanha de contacto com a população, em Lisboa.Para André Ventura, "não é crível" que o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e o ex-chefe da Casa Militar do Presidente, tenente-general João Cordeiro, tivessem conhecimento do furto e recuperação do material militar dos paióis de Tancos, mas "mais ninguém soubesse".O dirigente do Chega não acredita que Azeredo Lopes "tenha pegado na informação sozinho" e, por essa razão, quer que o chefe de Estado e também o chefe de Governo se expliquem e retirem consequências."Ou o Presidente sabia, ou não sabia. Se sabia tem que se demitir. Ou o primeiro-ministro sabia, ou não sabia. Se sabia tem que se demitir", vincou.Apesar das críticas, o presidente do Chega explicitou que "este não é o momento para falar" sobre o Presidente da República e que "haverá um momento logo a seguir" às eleições legislativas.