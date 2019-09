O presidente do PSD, Rui Rio , salientou esta quarta-feira que é a mesma pessoa que liderou a Câmara do Porto durante 12 anos, e lamentou que tenha havido estratégias que procuraram "esconder" de quem se trata.Num almoço com empresários numa adega na Vidigueira (Beja), Rio foi interpelado por um jovem agricultor e engenheiro agrónomo que confessou não ter tido muita simpatia pelo líder do PSD, mas respeitar agora mais o candidato social-democrata, principalmente pela "seriedade" que considera faltar aos políticos e "atuais governantes"."O presidente do partido é o mesmo que é candidato a primeiro-ministro, mas acima de tudo, é o mesmo que esteve 12 anos na Câmara Porto, é exatamente o mesmo, ligeiramente mais velho, com um bocadinho mais experiência", respondeu Rui Rio.Para o presidente do PSD, "a questão é haver condições para as pessoas verem exatamente de quem se trata e não haver estratégias para tapar, para esconder". "O seu sentimento corresponde à média, e uma média muito larga", notou.Num dia de campanha totalmente dedicado ao Alentejo (nos distritos de Évora e Beja), Rio voltou a apostar num almoço pequeno e setorial, justificando que prefere este modelo de "conversa" do que "gritar contra os adversários".O líder do PSD deixou elogios ao presidente da distrital de Beja, Gonçalo Valente, dizendo que foi a estrutura que teve "a atitude mais colaborante e civilizada" no processo de formação de listas de deputados.Elogios também para o cabeça de lista por Beja, o jovem engenheiro agrónomo Henrique Silvestre, que foi "uma escolha pessoal" de Rio."De experiência a minha chega e sobra, o que queremos é pessoas que venham sem tiques nem manhas", defendeu.Para o Alentejo, o presidente do PSD defendeu o reforço do investimento, em particular nas ligações ferroviárias e rodoviárias para potenciar os investimentos já existentes na região, como o aeroporto de Beja, e questionou por que razão não abrem os troços já concluídos de autoestrada."Uma autoestrada que está feita, 12 quilómetros que estão feitos, estão acabados há não sei quanto tempo. Estão acabados e não abrem? Não abrem porquê?", questionou.Antes, o cabeça de lista Henrique Silvestre disse temer que o Alentejo "vire um deserto" devido ao despovoamento do interior, e manifestou vontade de querer ser "uma voz ativa" na Assembleia da República para impedir que tal aconteça.Antes do almoço, Rui Rio visitou a adega da Ribafreixo, que exporta "cerca de 40% da sua produção", local onde ficou a conhecer o processo de produção dos vários vinhos até chegar à garrafa.Durante a visita, o líder do PSD esteve numa câmara de baixa temperatura, mas o cabeça de lista por Beja aproveitou para alertar Rio para cuidar da sua saúde: "Cuidado para não se constipar que nós precisamos de si, está frio".Rui Rio, que admitiu ser um apreciador de vinho, quis saber também qual o ano que consta na garrafa, tendo ficado a saber que "é sempre o ano da colheita".Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP elegeu um dos três deputados escolhidos pelo círculo de Beja, a social-democrata Nilza de Sena, que não integra desta vez a lista de deputados.