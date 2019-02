Criança de três anos foi encontrada dentro de um carro.

Foi encontrada morta esta manhã a criança levada pelo pai, no Seixal, depois de este ter morto a sogra, avança o Correio da Manhã. A criança de dois anos e meia estava dentro do porta-bagagens de um carro junto ao McDonald's de Corroios.



O pai da menina, que contactou o INEM informando onde estava a menina, continua em fuga.



A avó da menina, com cerca de 60 anos, tinha sido encontrada morta dentro da sua casa na Cruz de Pau, Seixal, esta segunda-feira. De acordo com a PSP, as autoridades foram alertadas por moradores do prédio na Rua do Minho para um caso de violência doméstica que terminara com esfaqueamento.



O genro da vítima foi visto a abandonar a casa. Dentro do seu carro, levou a filha de dois anos. A visita à casa da sogra foi com o objetivo de entregar a filha à avó.



A investigação está a ser realizada pela Polícia Judiciária de Setúbal. O paradeiro do suspeito é desconhecido.



Ia ocorrer uma sessão no Tribunal de Família e Menores do Seixal para alterar o poder paternal sobre a criança, esta segunda-feira de manhã.