Desde o início deste ano foram assassinadas oito mulheres em Portugal. Todas foram mortas por homens em crimes violentos. A mais recente, uma mulher de 25 anos, foi morta esta quinta-feira pelo ex-namorado, na sequência de uma discussão.

O primeiro crime ocorreu a 5 de janeiro em Lagoa, no Algarve, onde um homem de 42 anos matou a tiro a companheira, de 48, antes de se suicidar. Na origem do homicídio terão estado ciúmes doentios.

Juntos há um ano, passavam uma imagem de um casal feliz. Mas, segundo contou ao Correio da Manhã uma amiga da mulher, o homem "era agressivo e ciumento, sobretudo quando bebia", o que poderá ter levado à morte de ambos.

Dois dias depois, a 7 de janeiro, um homem de 52 anos matou a cunhada, de 46 anos, à pancada na ilha Terceira, nos Açores. O crime ocorreu na sequência de uma disputa por uma casa que pertencia à mãe do arguido – onde ficou a viver o outro filho da mulher e a companheira após a idosa ter falecido.





Portugal precisa de mais condenações por violência contra mulheres Portugal fez "progressos significativos" contra a violência contra mulheres e até é pioneiro em certas áreas, mas verifica uma baixa taxa de condenações e necessita de uma "coordenação mais robusta" entre as agências governamentais, indica esta segunda-feira um relatório europeu.

Na madrugada de 7 de janeiro, com a ajuda de um amigo, o homem entrou em casa e agrediu a mulher na tentativa de ficar com a casa. A vítima sofreu um traumatismo craniano e uma hemorragia subdural. Morreu no hospital.

No dia 11, uma mulher de 30 anos morreu no Hospital Garcia de Orta, em Almada. Foi encontrada por uma vizinha nas escadas do prédio, com ferimentos na cabeça. Foi levada para o hospital onde não resistiu aos ferimentos.

A autópsia concluiu que a mulher foi assassinada com socos e pontapés, não sendo excluído um motivo passional para o crime.

No mesmo dia, duas mulheres foram assassinadas no Alandroal, no distrito de Évora. Um homem de 83 anos matou a tiro a mulher, de 83 anos, e a cunhada, de 80, na sequência de uma discussão. O homem acabou depois por se suicidar.