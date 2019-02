A Polícia Judiciária informou, esta segunda-feira, que foi detido um homem de 42 anos suspeito de vários crimes de abuso sexual a duas menores, ocorridos na zona de Leiria.

O detido, operário fabril de profissão, "mantinha relações de proximidade com as vítimas", aproveitando os momentos em que estava a sós com as mesmas. O arguido justificava os seus atos, perante as vítimas, "com a necessidade de lhes prover educação sexual", concretizando assim vários atos sexuais durante mais um ano.