A Polícia de Segurança Pública definiu a queixa apresentada por Sandra Cabrita, em 2017, como um caso de "violência doméstica" de "risco elevado", que envolvia "violência psicológica e social". A mãe e a filha de Sandra foram assassinadas, entre segunda e terça-feiras, pelo antigo marido, Pedro Henriques. O homem suicidou-se posteriormente, deixando uma carta no carro onde foi encontrado o corpo de Lara, de dois anos.

Segundo o Diário de Notícias, quando questionado, o Ministério Público revelou ter encontrado um inquérito de há dois anos, arquivado por desistência de Sandra Cabrita. Porém, esse inquérito não remetia para um crime de violência doméstica, mas sim um de coação e ameaça. Ao não ser classificado como crime de violência doméstica, deixou de ser um crime público e a investigação não avançou mais.

Pedro Henriques foi encontrado morto em Castanheira de Pera, Leiria, esta terça-feira, horas depois de ter sido encontrado o corpo da filha. A criança foi encontrada morta dentro da bagageira de um carro perto do restaurante McDonald's em Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. A Polícia Judiciária já confirmou que a criança apresentava sinais de asfixia.

O homem tinha fugido com a criança na segunda-feira depois de ter morto à facada a sogra de 60 anos em Cruz de Pau, Setúbal.