O crime aconteceu em novembro de 2016, quando o homem entrou na residência do casal de idosos, na freguesia de Mindelo, em Vila do Conde, com o objetivo de os matar, a troco de uma quantia de dinheiro, que seria paga pelo filho destes.



Depois de ter retirado aos idosos dinheiro e peças de ouro, o individuo tentou matá-los, com recurso a uma arma de fogo, mas não o conseguiu porque as munições não deflagram aquando dos disparos, acabando por agredir as vítimas com objetos contundentes na zona da cabeça e desferido murros e pontapé em várias partes do corpo.



O filho do casal, mandante do crime, foi igualmente condenado, no âmbito do mesmo processo, pela prática de homicídio qualificado na forma tentada, a uma pena de prisão efetiva de oito anos, à qual se conformou, e não interpôs recurso.









O Supremo Tribunal de Justiça reduziu, de nove anos e seis meses para oito anos, a pena do homem que, em 2016, em Vila do Conde , tentou matar um casal de idosos, por solicitação do filho destes.A informação foi esta quinta-feira prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, que esclareceu que o reajuste da pena surge na sequência de um recurso interposto pelo arguido à sentença anterior, proferida pelo Tribunal de Matosinhos.