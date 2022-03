SPMS contrata assessores por €150 mil em concurso que durou 24 horas

Imagine um "concurso público urgente", com 24 horas entre a data da publicação concursal e a hora limite para candidaturas. Qual é a urgência? Uma situação de vida ou de morte, como ventiladores para hospitais em plena Covid-19, reparações de última hora? Não: assessores. A 22 de fevereiro, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) publicaram no portal de contratação Vortal um "concurso público urgente para aquisição de assessoria de imprensa" por 150 mil euros: "A proposta deverá ser enviada durante o período de 24 horas a contar da data do envio para publicação em Diário da República."