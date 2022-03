O poema que inaugurou os 50 anos do 25 de Abril

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

De vestido vermelho cravo, descalça e com um sorriso. Foi assim que a poeta Alice Neto de Sousa declamou o poema Março, com que se deu início às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, na passada quarta-feira, no Pátio da Galé, em Lisboa.



André Ferreiro

"Caem as chuvas de março sobre a cidade

E digo este poema meio sem vontade .."



Assim começa o poema de Alice Neto de Sousa, escrito de propósito para abrir as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O convite foi feito pelo antigo responsável pelo evento, Pedro Adão Silva, que entretanto foi nomeado ministro da Cultura, pelo primeiro-ministro António Costa.



O poema fala sobre desempregados, os "sem-abrigos parados no Chiado", de "uma colher a aquecer na esquina" e de "mais um tacho a raspar de uma família".

"A liberdade é uma utopia.

E eu sei,

sou poeta e tenho miopia.

Mas de onde vejo

não somos todos iguais …"



O poema foi incluído na cápsula do tempo, feita em cortiça, e que irá ser aberta no centenário da revolução, em 2074.