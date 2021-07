Governo deu Portugal como líder da vacinação com dados errados

Dados partilhados todos os dias pelo Ministério da Saúde e divulgados em portal do SNS são diferentes dos publicados pela task-force e incluem dias com mais de 200 mil inoculações - que nunca aconteceram. Serviços do Ministério não confirmam se os seus números são oficiais. Uma semana depois, dados corretos da DGS e task-force colocaram Portugal (oficialmente) como o n.º 1 da vacinação no mundo.

A 2 de julho, sexta-feira, o Governo divulgou um gráfico que anunciava Portugal como líder da vacinação contra a covid-19 na União Europeia nessa semana. A fonte de informação era o site Our World in Data e, a confirmar-se, Portugal seria não só o país da Europa com maior ritmo de administração de vacinas, como o líder mundial da vacinação na semana entre o fim de junho e o início de julho. O problema aqui? É que os dados que a publicação usou, e que o Governo publicou e o Ministério da Saúde partilhou, não são os mesmos que a task-force e a DGS divulgaram para esse período.



Uma semana depois, o Our World in Data apagou os dados com que Portugal alegadamente se tornou o rei da vacinação. Qual era a fonte? O Ministério da Saúde. Entre eles estavam dois dias em que o país tinha administrado mais de 200 mil doses diárias da vacina. A task-force, que utiliza o mesmo sistema, diz que tal número nunca foi registado. Depois de os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) indicarem à SÁBADO que houve um "lapso" e de deixarem de publicar os dados durante três dias, a 12 de julho os números voltaram a surgir no portal do SNS - mas continuam a não bater certo.



A task-force de vacinação liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo sublinha à SÁBADO que os seus dados são os corretos. O relatório de vacinação contra a covid-19, divulgado pelo DGS esta terça-feira e em linha com os números da task-force, regista mais de 10,5 milhões de doses administradas até ao dia 11 de julho - cerca de 10 milhões em Portugal continental e mais de 500 mil doses nas regiões de Açores e Madeira. O Ministério da Saúde, para o mesmo dia e com a mesma plataforma, registou menos 200 mil doses.