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Portugal

Registados confrontos entre polícia e manifestantes frente à Assembleia da República

Diogo Barreto
Diogo Barreto 18:35
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A polícia de intervenção foi chamada para o local. Manifestantes atiraram garrafas de vidro contra os agentes.

Foram registados confrontos entre manifestantes e a polícia frente à Assembleia da República, em Lisboa, ao fim da tarde desta quarta-feira.

Polícia PSP
Polícia PSP Sérgio Lemos/MediaLivre

No final da manifestação, já depois da CGTP ter saído por volta das 18h00, a polícia tentou reabrir vias fechadas ao trânsito mas um grupo de pessoas colocou grades no meio da estrada, não permitindo a passagem de carros.

Alguns manifestantes ficaram exaltados e atiraram garrafas de vidro e gritaram contra os agentes. A polícia respondeu com bastonadas, pontapés e empurrões.

Os manifestantes já receberam ordens para abandonar o local e a polícia de intervenção está no local.

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