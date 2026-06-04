Comissão Europeia mobiliza 25 agentes e €8 milhões para apoiar Portugal nas fronteiras

Em causa estão problemas verificados com o novo Sistema de Entrada/Saída da UE.

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira ter mobilizado 25 agentes da Frontex e cerca de oito milhões de euros em infraestruturas para apoiar Portugal na gestão das fronteiras, após problemas verificados com o novo Sistema de Entrada/Saída da UE.



Passageiros da UE aguardam no controlo de fronteiras do aeroporto DR

"No que respeita à Frontex [Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira], esta conta com cerca de 25 agentes em Portugal, bem como especialistas em documentos que ajudam as autoridades portuguesas na aplicação das regras. Existe também financiamento disponível e penso que, no total, Portugal dispõe de cerca de sete a oito milhões de euros para este efeito, destinados sobretudo a infraestruturas", disse o comissário europeu dos Assuntos Internos, Magnus Brunner.

O responsável europeu pela tutela salientou que "Portugal está a fazer tudo para que o sistema funcione", em declarações à agência Lusa no arranque do Conselho de Justiça e Assuntos Internos, no Luxemburgo.

Duas semanas depois de a Comissão Europeia ter negado à Lusa uma relação entre as filas nos aeroportos em Portugal e o novo sistema Sistema de Entrada/Saída (EES, na sigla inglesa) da União Europeia (UE) e de o Governo ter falado num problema europeu e não apenas português, Magnus Brunner salientou que, "entretanto, Portugal realizou um excelente trabalho de preparação".

"Aumentou os recursos humanos, reforçou as equipas, melhorou os sistemas informáticos e investiu no seu desenvolvimento e nós estamos presentes para prestar apoio. Temos agentes da Frontex e especialistas da Frontex no terreno a apoiar Portugal", elencou.

A Frontex é o órgão da União Europeia encarregado de gerir as fronteiras externas do espaço de livre circulação Schengen.

No final da semana passada, foi anunciado que Portugal acionou junto das instituições europeias o mecanismo legal que permite suspender até seis horas a recolha de dados biométricos nos aeroportos em situações de grande demora no controlo de fronteiras, o que é possível até setembro dado o período de adaptação referente ao EES, sistema criado no âmbito do pacto migratório europeu.

"Criámos esta medida especialmente para os países sujeitos a maior pressão durante a época turística, como Portugal. Até setembro, é possível suspender temporariamente a aplicação do sistema durante seis horas por dia -- isso está previsto nas regras. [...] Depois disso, naturalmente, devemos estar preparados", avisou Magnus Brunner.

Dados da Comissão Europeia enviados à Lusa revelam que, na maioria dos Estados-membros, o processamento dos registos de primeira vez demora, em média, pouco mais de um minuto.

Desde outubro de 2025, aquando da entrada em vigor, foram registadas quase 90 milhões de entradas e saídas neste novo sistema, bem como mais de 40.000 recusas de entrada devido a documentos falsos ou fraudulentos, das quais mais de 800 pessoas foram identificadas como representando uma ameaça à segurança da UE.

O EES é um sistema digital para registar eletronicamente a entrada e saída de cidadãos de países terceiros no espaço de livre circulação Schengen, substituindo os carimbos manuais por registos biométricos e digitais.

Previsto está que, em caso de falhas técnicas do sistema, os Estados-membros possam recorrer temporariamente a procedimentos alternativos, incluindo registo manual e carimbos no passaporte, até à reposição do funcionamento normal.

Nos últimos meses têm-se registado longas filas de espera aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.