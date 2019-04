Cinco dos oito trabalhadores do restaurante estiveram meses a trabalhar sem contrato. Acabaram despedidos com participação ao SEF.

O SOS Racismo vai solicitar esclarecimentos à PSP, ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e à Câmara do Porto sobre o despedimento de trabalhadores imigrantes do restaurante Miradouro Ignez feito pela Sociedade Varandas Nómadas.



Em comunicado, o SOS Racismo reagiu à denúncia feita no início de abril pelo Sindicato de Hotelaria do Norte de que cinco dos oito trabalhadores do restaurante estiveram meses a trabalhar sem contrato e a empresa paga os salários sempre depois do dia 08, situação que acabou por gerar o despedimento de três desses funcionários com participação ao SEF.



"De acordo com várias notícias recentemente veiculadas (...) a Varandas Nómadas Lda., sociedade que explora o Miradouro Ignez, por concessão da Câmara do Porto, estará a violar os direitos dos seus trabalhadores, nomeadamente no que diz respeito à celebração de contratos de trabalho, pagamento de salários e subsídios devidos, descontos para a Segurança Social ou cumprimento de horários de trabalho", lê-se no comunicado enviado hoje à agência Lusa.



A associação alerta ainda para o facto de que assim que os "trabalhadores recorreram aos meios legais e legítimos previstos na lei para reivindicar os seus direitos (...) a empresa em causa terá utilizado expedientes ilegais e ilegítimos para intimidar os ditos trabalhadores, contratando pessoas para efetuar substituições em período de greve, despedindo trabalhadores sem justa causa e denunciando à PSP a situação de alegada irregularidade que se encontravam os trabalhadores imigrantes".



Resultou daqui, continua a nota de imprensa, "a detenção de um trabalhador imigrante pela PSP, quando se encontrava no seu local de trabalho".



Expressando a sua "total solidariedade a apoio aos trabalhadores em causa", o SOS Racismo irá solicitar esclarecimentos à PSP sobre a "detenção de trabalhadores imigrantes no seu local de trabalho", ao SEF, "para apurar formas de proteção de imigrantes que se encontrem em situações semelhantes".



Da Câmara do Porto, o SOS Racismo quer conhecer de que forma a autarquia intervém "na verificação do cumprimento das regras de concessão de exploração de espaços de que é proprietária" e ainda sobre as "políticas em curso para assegurar a inclusão de imigrantes e combater práticas abusivas e discriminatórias".