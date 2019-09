Estabelecimento Prisional de Évora desde janeiro deste ano.

Já José Sócrates é acusado de três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

A acusação da Operação Marquês sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado, do Grupo Espírito Santos (GES), e na PT, bem como por garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.





Duarte Lima é ainda suspeito de ter assassinado Rosalina Ribeiro em Saquarema, Brasil, em 2009. Nos últimos anos, a defesa do ex-líder parlamentar do PSD tem interposto vários recursos para evitar que o caso seja transferido do Brasil para Portugal, conforme pedido pelo Ministério Público brasileiro, mas todas as tentativas foram negadas.



Duarte Lima é ainda suspeito de ter assassinado Rosalina Ribeiro em Saquarema, Brasil, em 2009. Nos últimos anos, a defesa do ex-líder parlamentar do PSD tem interposto vários recursos para evitar que o caso seja transferido do Brasil para Portugal, conforme pedido pelo Ministério Público brasileiro, mas todas as tentativas foram negadas.



Rosalina Ribeiro, portuguesa de 74 anos, saiu de casa no dia 7 dezembro de 2009 para se encontrar com Duarte Lima - na altura, seu advogado - e acabou assassinada com tiros no peito e na cabeça.

Foi divulgada, esta segunda-feira, a lista de subvençoes mensais vitalícias. Entre os 318 nomes de ex-políticos e juízes do Tribunal Constitucional que constam da lista estão também o ex-primeiro-ministro José Sócrates e o ex-ministro Armando Vara.O ex-primeiro-ministro, arguido na Operação Marquês, tem direito a uma pensão no valor de 2.372,05 euros por mês. A Atribuição da pensão ao ex-primeiro-ministro foi atribuída a 9 de junho de 2016, quando este tinha 58 anos, ainda antes de ser formalmente acusado no âmbito da operação. Segundo a lista divulgada esta segunda-feira, a subvenção mensal de Sócrates continua ativa, tal como a do antigo ministro da Juventude e Desporto Armando Vara.A subvenção de Vara é mais baixa do que a do ex-primeiro-ministro (2.014,45 euros) e foi aprovada a 23 de abril de 2003, já depois de abandonar o Governo na sequência de alegadas irregularidades cometidas pela Fundação para a Prevenção e Segurança Rodoviária, da qual foi fundador. Este processo acabou por ser arquivado, mas Armando Vara foi mesmo condenado a cinco anos de prisão no âmbito do processo Face Oculta, encontrando-se a cumprir pena noArmando Vara é também suspeito dos crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais no âmbito da Operação Marquês.Domingos Duarte Lima, ex-líder parlamentar do PSD, recebe uma pensão no valor de €2.289,10 euros, aprovada a 22 de janeiro de 2010. Lima está a

A lista dos ex-titulares de cargos políticos que recebem subvenções mensais vitalícias voltou a estar online e atualizada esta segunda-feira, 2 de setembro, depois de a divulgação ter sido interrompida com a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Desta publicação constam 318 pessoas, com o valor mensal das subvenções a variar entre o mínimo de 883 euros pagos ao ex-deputado socialista Renato Luís Pereira Leal, e o máximo de 13.607 euros (com redução parcial) a Vasco Rocha Vieira, que foi o último Governador de Macau e em 2012 nomeado para o Conselho Geral e de Supervisão da EDP.