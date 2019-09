A dívida pública na ótica de Maastricht, a que interessa a Bruxelas, baixou 187 milhões de euros em julho deste ano para os 251 mil milhões de euros. Os dados foram revelados esta segunda-feira, 2 de setembro, pelo Banco de Portugal.De acordo com os dados disponibilizados pelo banco central, foi nos títulos de curto prazo e nos empréstimos de curto prazo que o endividamento público baixou em julho. Já os títulos de longo prazo e os valores em numerário e em depósitos subiram nesse mês.Em percentagem do PIB, a dívida pública fechou o segundo trimestre (junho de 2019) com um rácio de 122,5%, acima dos 122,2% do PIB que o Banco de Portugal tinha revelado a 22 de agosto . Ainda assim, este continua a ser o valor mais baixo desde o primeiro trimestre de 2012.Os valores da dívida pública, tanto o rácio como o valor absoluto, foram afetados no mês de agosto por uma mudança metodológica do Eurostat que implicou um aumento do endividamento público nesta ótica de Maastricht, ainda que esse valor já fosse tido em conta como dívida do Estado.