"O sr. engenheiro recebeu quantias monetárias ou outros bens por parte do Grupo GES, Grupo Lena ou Vale do Lobo?" Esta é uma das 86 perguntas feitas por PS, PSD e BE ao antigo primeiro-ministro José Sócrates, no âmbito da comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos.

De acordo com o requerimento, que deu entrada esta quarta-feira, os deputados querem saber o envolvimento de Sócrates em alguns negócios da CGD, como Vale do Lobo ou La Seda, visto que liderou o Governo durante o período mais negro do banco público. Quanto ao financiamento da CGD ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, o PSD quer saber quando é que o antigo primeiro-ministro soube que a Caixa se estava a envolver na operação como acionista e financiadora e se alguma vez o governante falou com os promotores do projeto sobre a operação.

Entre as 86 perguntas já entregues pelos três partidos, são 56 questões do PSD, 20 do BE e 10 do PS. Os deputados perguntam a José Sócrates porque razão pretendeu a demissão da administração da CGD e se alguma vez pediu a Campos e Cunha para nomear Santos Ferreira e Armando Vara para aquele órgão da instituição financeira.



Entre as questões prévias, no requerimento do PSD, os sociais-democratas perguntam que Sócrates se sente "desconfortável relativamente aos seus atos, e/ou do Governo que liderou, na gestão da CGD". E cita o antigo ministro das Finanças, Luís Campos e Cunha, em declarações à comissão parlamentar em janeiro de 2017: "Desde o início, como ministro das Finanças, fui pressionado pelo primeiro-ministro de então para demitir a administração da Caixa Geral de Depósitos e para a substituir."