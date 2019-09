A lista de beneficiários de subvenção mensal vitalícia foi atualizada e está novamente disponível para consulta pública. Com valores que vão desde os 883 euros mensais aos 13.607, são pagos mais de 463 mil euros aos beneficiários destas subvenções por mês.



O campeão no valor da subvenção recebida é Vasco Rocha Vieira que recebe mensalmente €13.607. Esta subvenção paga ao antigo ministro da República para os Açores e último Governador de Macau (entre abril de 1991 e dezembro 1999) foi atribuída em 2000. Antes do general, tinha sido Carlos Melancia a ocupar o cargo de Governador do território chinês e que recebe uma subvenção de 9.727,42 euros.

Também António Guterres, ex-primeiro-ministro português consta da lista das subvenções atribuídas a ex-políticos. O atual secretário-geral da ONU aufere mensalmente €4.138.



Já o ex-deputado Renato Leal é o nome da lista que recebe menos dinheiro das subvenções: €883 por mês.



O antigo líder do PSD e atual comentador da SIC Luís Marques Mendes constitui uma excepção na lista, tendo a sua subvenção suspensa. Mas Mendes suspendeu "por vontade própria" o pagamento do valor em causa.



O ex-primeiro-ministro José Sócrates recebe 2.372 euros desde junho de 2016 e o ex-ministro do PSD Miguel Macedo aufere uma subvenção de 2.609 euros, desde dezembro de 2016. A subvenção de Armando Vara é mais baixa do que a do ex-primeiro-ministro (2.014,45 euros) e foi aprovada a 23 de abril de 2003



Domingos Duarte Lima, ex-líder parlamentar do PSD, recebe uma pensão no valor de €2.289,10 euros, aprovada a 22 de janeiro de 2010. Lima está a cumprir uma pena de seis anos de prisão a que foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa. O social-democrata foi condenado pelos crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais por se ter apropriado de uma parte de um crédito imobiliário de 43 milhões de euros concedido pelo Banco Português de Negócios.



A CGA refere que o "exercício de quaisquer funções políticas ou públicas remuneradas determinam a suspensão do pagamento da subvenção mensal vitalícia", enquanto a redução do valor é feito quando os beneficiários exercem uma "atividade privada, incluindo de natureza liberal, remunerada com valor médio mensal igual ou superior a três vezes o indexante dos apoios sociais (435.76 euros x 3 = 1.307.28 euros)".



Por exemplo, Basílio Horta não recebe qualquer valor neste memento da subvenção de 2.819 euros, desde março de 2006, por ocupar o lugar de presidente da Câmara de Sintra. Também Carlos César, líder parlamentar do PS, teria direito a um montante de 2.550 euros desde 2013, mas ainda não recebe esse valor por estar a desempenhar funções no parlamento.