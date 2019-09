Duarte Lima perdeu o derradeiro recurso, no Brasil, no caso da morte de Rosalina Ribeiro (2009).

O ex-líder parlamentar do PSD insiste em não ser julgado em Portugal pela morte a tiro da companheira do milionário Lúcio Tomé Feteira, sua cliente na altura, mas a Justiça brasileira não desiste de enviar as provas do processo para o nosso país, a fim de evitar que o crime praticado em Maricá, perto de Rio de Janeiro, acabe impune.