Em vez de 32, só 13 aeronaves estão prontas a voar. Governo alega que Tribunal de Contas está a apreciar contratos que disponibilizarão 50 aeronaves.

Hoje arranca a fase de prontidão reforçada contra os incêndios, e menos de metade dos meios aéreos estão a voar. Em vez dos 32 helicópteros e aviões que deveriam estar disponíveis a 15 de Maio, segundo as previsões do Governo, apenas 13 estão operacionais, adianta o jornal Público.



Até agora, o Estado conta com os seus três helicópteros B3 e com dez helicópteros ligeiros, que foram contratados por 10,9 milhões de euros à empresa HeliBravo, indica o Jornal de Notícias.



Apesar de ter um contrato de ajuste directo de 21 helicópteros previsto com a empresa italiana Ariadne, o CEO Roberto Grazioli faltou duas vezes à assinatura do contrato com o Estado.



A Ariadne esperava alugar os helicópteros que lhe faltam à empresa Elitellina, mas esta pode não estar disponível para esse negócio, indica o JN.



Em reacção aos jornais, o Governo garantiu à TSF ter garantido a contratação de 28 meios aéreos para o combate aos incêndios, distribuídos por quatro empresas. Indicou ainda que a partir de hoje conta com 6290 operacionais, apoiados por 1400 viaturas.



Ao todo, são 50 meios áereos contratados.



Ao Expresso, o ministro Eduardo Cabrita afirmou que o Tribunal de Contas estão a apreciar mais de uma dezena de contratos, avaliados em cerca de 65 milhões de euros e que deverão ser aceites "num prazo muito curto".



O Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) prevê que na fase de maior perigo de incêndio, entre 1 de Julho e 30 de Setembro, estejam disponíveis 55 meios aéreos.



Reforço do GIPS atrasado

A formação de mais 500 militares da GNR para que ingressem no Grupo de Intervenção, Protecção e Socorro (GIPS) está atrasada. Segundo o Jornal de Notícias, só dentro de duas semanas é que o processo formativo será encerrado.



Por isso, só em Junho é que os 500 efectivos, que elevam o número de militares do GIPS para 1081, estarão operacionais.