Força Aérea mostra preocupação com falta de decisão sobre Montijo

A Força Aérea terá de retirar os seus dispositivos da base para dar lugar a um novo aeroporto civil mas a falta de decisão política pode prejudicar os tempos de reacção em missões de busca e salvamento.

A Força Aérea está preocupada com o atraso na execução do plano que propôs para retirar os seus equipamentos da base do Montijo. O ministro da Defesa tem uma proposta com todo o planeamento, custos e impactos dessa operação desde Março, mas ainda não avançou com alguma decisão. O gabinete de Azeredo Lopes alega que o projeto da Força Aérea "ainda está em análise".



A Força Aérea alega que atrasará a sua saída do Montijo - onde está planeada a construção de um novo aeroporto civil - por não terem ainda sido realizadas as obras nas novas bases onde ficarão estacionadas as esquadras. A Força Aérea informa averá limitações à prontidão das suas aeronaves, nomeadamente as de busca e salvamento a partir do momento em que iniciarem as obras na base do Montijo, colocando urgência na actuação do Governo.



Com estas remodelações, a base de Beja receberá a esquadra 502, conhecida como "Elefantes", de aeronaves preparada para vigilância, evacuações médicas e igualmente busca e salvamento, deslocando igualmente recursos da Força Aérea para várias outras partes do país



A readaptação do dispositivo da Força Aérea terá um custo estimado de 107 milhões de euros, menos 47 milhões de euros do que o orçamento inicialmente apresentado.