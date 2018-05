A probabilidade de em 2018 ocorrerem fogos com dimensões trágicas não é a mesma do ano passado, por muitas áreas terem ficado destruídas nos últimos dois anos, mas continua muito elevada em certas zonas. Antónia Turkman e Feridun Turkman, do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa, com a colaboração de José Miguel Pereira e Ana Sá, do Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia (ISA), e de Carlos da Câmara, do Instituto Dom Luiz, criaram um mapa de risco para tentar aplicar o conhecimento científico na actuação das equipas de prevenção e combate a incêndios.

O mapa indica a probabilidade de arderem mais de 250 hectares por cada área de 400 hectares onde existam condições favoráveis aos incêndios. Estes são, por ordem decrescente, os 20 concelhos com maior risco de incêndio este ano:

Monchique (Faro)Oleiros (Castelo Branco)Caminha (Viana de Castelo)Vila Nova de Cerveira (Viana do Castelo)Vila Nova de Paiva (Viseu)Aljezur (Faro)Vila de Rei (Castelo Branco)Covilhã (Castelo Branco)Proença-a-Nova (Castelo Branco)Moimenta da Beira (Viseu)Viana do Castelo (Viana do Castelo)Vila Pouca de Aguiar (Vila Real)Baião (Porto)Celorico da Beira (Guarda)Gavião (Portalegre)Sardoal (Santarém)Sertã (Castelo Branco)Chamusca (Santarém)Portimão (Faro)Ponte da Barca (Viana do Castelo)Ao Observador, José Miguel Cardoso Pereira, investigador no CEF e coordenador do trabalho, disse que o mapa pode alertar para os locais onde se deve reforçar a vigilância e patrulhamento terrestre. Para o investigador, o mapa também contém informação útil para fornecer às pessoas mas garante: "nesta altura, já é tarde para fazer grande coisa na redução de combustíveis" – ou seja, a vegetação que pode arder.

Para criar o mapa de risco, o país foi dividido em 21.757 quadrículas de 400 hectares cada, para que as áreas fossem o mais pequenas possível. As classes no mapa vão de probabilidades muito baixas de arderem áreas superiores a 250 hectares (por 400 hectares) a probabilidades muito altas.

O cenário apresentado considera condições severas. Contudo, a equipa também testou condições médias e benignas. "A probabilidade de incêndios acima de 250 hectares baixava, mas as áreas de risco continuavam a ser as mesmas", disse o especialista em incêndios.

"No meio das florestas ainda existem condições para ocorrerem grandes incêndios", disse, lembrando que as zonas mais problemáticas são as regiões junto às áreas ardidas no ano passado.