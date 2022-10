Ministra da Coesão Territorial é contra mudanças na lei da atribuição de fundos

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, publicou um artigo onde reafirma não ter incorrido em nenhuma prática ilegal no que diz respeito à atribuição de fundos comunitários à empresa do marido. No artigo, recusa ter tido qualquer intervenção direta ou indireta na aprovação de candidaturas ou aprovação de apoios financeiros ao marido e mostra-se ainda contra a mudança na lei que impeça familiares de políticos de concorrerem a fundos comunitários.