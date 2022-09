Afinal quem vai mandar no Serviço Nacional de Saúde?

O ministro da Saúde vai deixar de controlar tudo, mas as competências do novo CEO do SNS ainda não estão completamente definidas. Nem o seu poder real.

Manuel Pizarro é ministro da Saúde, mas todas as expectativas estão concentradas em Fernando Araújo. Apresentado como o “CEO do SNS”, o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde terá nas mãos a gestão do sistema, mas sem que se perceba ainda exatamente que competências terá e como se vai articular com a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) ou com as Administrações Regionais de Saúde (ARSS).