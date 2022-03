Frente Comum, FESAP e STE preparam-se para negociação dura com o novo governo de António Costa, numa altura em que as previsões da inflação, pressionadas pela guerra, superam muito o aumento em vigor de 0,9% dos salários. Greves não estão fora do cenário. Cobrir a inflação significa perto de 500 milhões de euros em despesa bruta.

Sindicatos do Estado querem novos aumentos salariais no OE2022 contra a subida da inflação

Fosse este um ano normal na política portuguesa e o aumento de 0,9% para os funcionários públicos que entrou em vigor em janeiro deste ano vigoraria até ao final do ano – e só em outubro, no momento da apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2023, se reabriria o tema. Mas este não é um ano normal no calendário político: o Governo terá de apresentar e fazer aprovar nos próximos meses uma nova proposta de Orçamento do Estado para 2022, reabrindo o tema dos salários no Estado.