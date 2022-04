Governo prevê reforço salarial na função pública abaixo da inflação

O governo reforçou, através do Programa de Estabilidade, os aumentos previstos nos salários da função pública já para 2022 e durante os próximos anos em 200 milhões de euros. Este valor permite avançar com atualizações mais elevadas no Estado mas não chega para que, em 2023, o valor seja igual à taxa de inflação prevista pelo Governo para esse ano.







Segundo o Público , quando o Governo negociou com os funcionários os aumentos da massa salarial para este ano comprometeu-se com a adoção de uma nova regra: o aumento salarial teria de ser idêntico à taxa de inflação média registada em novembro do ano anterior. Assim se alcançou o valor de 0,9% para a atualização da tabela salarial em 2022.Para 2023, o aumento previsto no Programa de Estabilidade 2021 a 2025 era muito semelhante ao de 2022 mas, numa altura em que as pressões inflacionistas se agravaram ainda mais devido à guerra na Ucrânia as contas tiverem de ser revistas. No Programa de estabilidade 2022-2026 entregue no Parlamento no início desta semana os aumentos salariais tanto para 2022 como para 2023 são maiores, podendo alcançar um valor de 1,8%, sem contar com as novas contratualizações.