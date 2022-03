As empresas definem os preços a pensar no custo que vão ter quando tiverem de repor os seus stocks, explica o presidente da associação das petrolíferas. Os clientes pagam esse custo à cabeça.

Porque reagem os combustíveis tão depressa às subidas do petróleo?

É uma queixa frequente nas entrevistas que as televisões às pessoas na fila para abastecer nos postos de combustível: "Estão a vender gasóleo que já tinham comprado antes aos preços de agora". As petrolíferas tipicamente marcam o preço semanalmente e este reage de imediato às flutuações internacionais – as bombas não estão, afinal, a vender combustível que tinham comprado mais barato? Sim, mas esse não é o critério usado para definir o preço – a prática, descreve o presidente da associação das empresas petrolíferas (APETRO), é outra.