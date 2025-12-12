Sindicato da aviação garante que greve geral provocou "cancelamento de cerca de 400 voos"

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVCA) agradeceu, num comunicado enviado aos associados, "a forte adesão à greve", que provocou "o cancelamento de cerca de 400 voos".



Grande parte do país parou quinta-feira devido à greve Hugo Monteiro

"No dia 11 de dezembro, a greve provocou o cancelamento de cerca de 400 voos, tendo sido realizados apenas os voos de serviços mínimos, com exceção de duas companhias - easyJet e Ryanair", anunciou o SNPVCA, na quinta-feira à noite.

Em relação às duas companhias 'low cost", o sindicato acrescenta que, "embora tenham sido residuais, os voos realizados na easyJet, para além dos serviços mínimos, foram operados por chefias ou tripulantes de outras bases, infringindo, uma vez mais, a legislação portuguesa. Esta situação é inaceitável e repetitiva, pelo que a ACT [Autoridade para as Condições de Trabalho] será novamente chamada a intervir e será instaurado um processo contra-ordenacional à easyJet".

O sindicato imputa ao Governo "a responsabilidade pelos transtornos causados aos passageiros e pelos gastos inerentes à paralisação deste dia". "São da inteira responsabilidade da postura intransigente deste Governo", afirma o SNPVA.

O SNPVCA sublinha que, "apesar da desvalorização feita pelo Governo sobre as percentagens de adesão e da tentativa de descredibilização, a força avassaladora desta greve é evidente, tendo sido inclusive cancelados vários voos nos dias anteriores", com as empresas a assumirem que "a adesão seria esmagadora, [e] não arriscando um muito provável caos nos aeroportos".

"Portanto, afirmar que a greve geral foi inexpressiva é não ter noção da realidade ou estar amarrado à sua doutrina ideológica", acrescenta o comunicado.

O Governo, através do ministro da Presidência, Leitão Amaro, considerou insignificante a participação na greve, e estimou a adesão entre os 0 e os 10%.

A CGTP reclamou que três milhões de trabalhadores aderiram à greve e a UGT estimou uma adesão de 80%.

Esta foi a primeira greve geral convocada pela CGTP e UGT em 12 anos e afetou setores como transportes, escolas, hospitais e centros de saúde.