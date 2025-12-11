Ministro da Presidência garante que apenas uma "minoria" aderiu à greve e que a proposta se mantém em cima da mesa

Leitão Amaro voltou a dirigir-se ao País no dia em que se verifica uma greve geral.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O ministro da Presidência, Leitão Amaro, voltou novamente a dirigir-se ao País, no dia em que se verifica uma greve geral, e reforçou a ideia de que apenas uma "minoria se expressou hoje livremente". "Respeitamos a minoria que se expressou hoje livremente e respeitamos a maioria que decidiu trabalhar."



Leitão Amaro fala sobre adesão ao trabalho em Portugal

O discurso de Leitão Amaro surge num momento em que se regista uma guerra de números. Os sindicatos apontam que houve uma adesão de 3 milhões de pessoas, enquanto isso, o Governo garante que o País está a trabalhar.

Face a este cenário, o ministro da Presidência convidou os portugueses a olharem ao redor e a questionarem amigos e familiares se aderiram à greve. "Perguntem aos vossos amigos se a maioria fez greve ou quis ir trabalhar e depois saibam."

Leitão Amaro frisa que "o País está sereno" e que o "setor público, as escolas, os transportes e o setor da saúde tiveram um impacto maior". "Houve impactos? Houve. O dia não foi normal? Não foi."

O ministro referiu ainda que a proposta de alteração à lei laboral "foi amplamente discutida na campanha eleitoral" e que, por isso, "a proposta existe independentemente do que tenha sido a adesão [à greve]".